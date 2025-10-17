Nuevas herramientas de formación para el sector comercial y de servicios

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, junto con los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, presentó su Catálogo de Capacitaciones, una iniciativa destinada a fortalecer la profesionalización del sector comercial y de servicios en toda la provincia.

El programa fue diseñado a partir de un relevamiento realizado con más de 20 cámaras empresarias del territorio provincial, que permitió identificar las principales necesidades de formación.

En base a ello, en los próximos meses, se podrá acceder a 16 cursos de formación técnica y profesional que comenzarán a implementarse en los próximos meses, con contenidos en gestión administrativa y financiera, recursos humanos, liquidación de sueldos, community management y ventas.

La propuesta fue elaborada en forma articulada entre el Gobierno de Córdoba, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) y las cámaras del sector, consolidando un espacio permanente de diálogo institucional.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, señaló: “Con este catálogo de capacitaciones logramos transformar las demandas del sector en propuestas concretas, que van a mejorar la empleabilidad y la competitividad del comercio y los servicios en Córdoba. Es un paso más en la construcción de una provincia que crece con trabajo y formación continua”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, afirmó: “Tenemos en claro que debemos trabajar junto al sector privado. Por eso permanentemente generamos las condiciones para que puedan promover el empleo y brindar oportunidades a las y los cordobeses. Queremos que el sector adquiera más competitividad y tenga el capital humano necesario con las habilidades y competencias que el mercado demanda”.

En tanto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Este catálogo es una herramienta clave porque no solo fortalece al sector comercial y de servicios, sino que también abre nuevas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes. Tal como nos impulsa nuestro gobernador Martín Llaryora, trabajamos para que la formación técnica y profesional esté directamente vinculada con las demandas del mundo del trabajo, de manera que los jóvenes de Córdoba puedan proyectar su futuro con más herramientas y confianza”.

Con esta iniciativa, Córdoba reafirma su política de articulación público–privada y gremial, generando capacitaciones que potencian la empleabilidad, fortalecen la competitividad de las pymes y consolidan al sector comercial y de servicios como motor del desarrollo económico provincial.