Nuevos aspirantes recibieron su uniforme en la Escuela de Suboficiales

En una ceremonia cargada de simbolismo y emoción, la <strong>Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba</strong> realizó la <strong>entrega y bendición de uniformes</strong> a los <strong>aspirantes de la Promoción 225°</strong>, junto al <strong>cambio de guardia</strong> con los cadetes de la <strong>Promoción 224°</strong>.

El acto fue presidido por el <strong>subjefe de Policía, comisario general Federico Cisnero</strong>, acompañado por autoridades de la institución, docentes, familiares y allegados de los futuros efectivos.

Durante el evento, <strong>más de 400 aspirantes de primer año</strong> recibieron su <strong>primer jerarquía y uniforme policial</strong>, marcando el inicio formal de su camino dentro de la fuerza.

La ceremonia incluyó la tradicional <strong>bendición de los uniformes</strong> y un reconocimiento a la vocación de servicio, la disciplina y el compromiso con la comunidad.

Desde la institución destacaron que este momento representa <strong>uno de los hitos más significativos en la formación policial</strong>, ya que simboliza el paso del estudiante a la etapa activa de formación profesional, guiada por los valores de respeto, responsabilidad y servicio público.