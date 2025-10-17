San Roque celebrará el Día de la Madre con una jornada muy especial

San Roque. La Comuna de San Roque, junto a la Comisión de Festejos, invitó a todas las familias a participar de la celebración del Día de la Madre, con una tarde llena de alegría, música y sorpresas.

El encuentro se realizará este sábado 18 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en el Quincho Comunal. Durante la jornada habrá ágape, regalos y música, creando un espacio de encuentro y disfrute compartido entre vecinos y vecinas.

Desde la organización destacaron que “este evento busca reconocer el amor, la dedicación y el rol fundamental de las madres en la comunidad, brindando un momento de celebración y gratitud en su honor. Con esta iniciativa, la Comuna de San Roque continúa fortaleciendo los lazos sociales y promoviendo actividades que ponen en valor el espíritu comunitario y la unión familiar”.