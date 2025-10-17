Villa Giardino lanza una campaña de plantillas ortopédicas con estudios gratuitos

Villa Giardino. La Municipalidad de Villa Giardino, a través de la Subsecretaría de Salud, llevará adelante una nueva Campaña de Plantillas Ortopédicas el próximo sábado 18 de octubre de 2025, una iniciativa destinada a mejorar la salud postural y el bienestar de los vecinos.

Durante la jornada se realizará pedigrafía digital sin cargo, un estudio que permite evaluar la pisada de manera precisa, y se ofrecerán plantillas ortopédicas a bajo costo para quienes las necesiten.

La atención estará a cargo del Lic. Julián Kinaszuk (MP 7774 – MN 16246), especialista en la materia. Los interesados pueden solicitar consultas y turnos al número 491555 o acercarse personalmente al Centro de Salud municipal.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron la importancia de este tipo de campañas, que facilitan el acceso a servicios preventivos y especializados, promoviendo hábitos de cuidado corporal y detección temprana de posibles problemas en la pisada.

Con este programa, la Municipalidad de Villa Giardino reafirma su compromiso con la salud comunitaria y el bienestar integral de sus habitantes.