Manuel Calvo destacó el rol del Estado en el impulso de la economía naranja

Con el lema “El deporte siempre juega hacia adelante. Nos encontramos en Córdoba para pensar, crear y acelerar lo que viene”, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba el evento Sport Sessions 2025, bajo el título “El futuro en juego”.

La jornada reunió a referentes nacionales e internacionales del deporte, la innovación y la industria del entretenimiento para debatir sobre el potencial de la economía naranja y la economía de servicios en el desarrollo regional.

Durante su exposición, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el papel del Estado provincial como impulsor de nuevas oportunidades económicas, culturales y tecnológicas.

“El Estado debe ser un motor de oportunidades, no un ancla para el desarrollo”, afirmó el funcionario, y agregó: “En Córdoba las casualidades no existen: son causalidades. Lo vemos en la decisión política de nuestro gobernador, Martín Llaryora, de que el Estado sea un motor para el desarrollo. Lo vemos claramente en el impulso a la economía naranja, donde el deporte, el turismo, la cultura y la innovación convergen en un mismo ecosistema productivo”.

Calvo compartió panel con Luis Fernando Castro (gerente de Competición FWC26, FIFA Match Director, posgrado en Derecho y Management del Deporte FIFA/CIES/UCA) y Mariano Elizondo (director del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Austral).

El ministro subrayó además que la inversión en infraestructura, conectividad y promoción de eventos internacionales constituye un eje estratégico de la provincia para sostener su crecimiento económico y social.