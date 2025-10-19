Córdoba apuesta al futuro del deporte y la innovación

Manuel Calvo destacó el rol del Estado en el impulso de la economía naranja

En el encuentro Sport Sessions 2025, el ministro de Gobierno sostuvo que Córdoba combina deporte, cultura y tecnología dentro de un ecosistema productivo que genera oportunidades.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
domingo, 19 de octubre de 2025 · 20:28

Con el lema “El deporte siempre juega hacia adelante. Nos encontramos en Córdoba para pensar, crear y acelerar lo que viene”, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba el evento Sport Sessions 2025, bajo el título “El futuro en juego”.

La jornada reunió a referentes nacionales e internacionales del deporte, la innovación y la industria del entretenimiento para debatir sobre el potencial de la economía naranja y la economía de servicios en el desarrollo regional.

Durante su exposición, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el papel del Estado provincial como impulsor de nuevas oportunidades económicas, culturales y tecnológicas.

“El Estado debe ser un motor de oportunidades, no un ancla para el desarrollo”, afirmó el funcionario, y agregó: “En Córdoba las casualidades no existen: son causalidades. Lo vemos en la decisión política de nuestro gobernador, Martín Llaryora, de que el Estado sea un motor para el desarrollo. Lo vemos claramente en el impulso a la economía naranja, donde el deporte, el turismo, la cultura y la innovación convergen en un mismo ecosistema productivo”.

Calvo compartió panel con Luis Fernando Castro (gerente de Competición FWC26, FIFA Match Director, posgrado en Derecho y Management del Deporte FIFA/CIES/UCA) y Mariano Elizondo (director del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Austral).

El ministro subrayó además que la inversión en infraestructura, conectividad y promoción de eventos internacionales constituye un eje estratégico de la provincia para sostener su crecimiento económico y social.

Comentarios