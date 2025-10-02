15 años de la Oficina de la Mujer: Córdoba repasó avances y desafíos

En la apertura del 14° Encuentro anual de Oficinas de la Mujer y Género y en el marco del 15° aniversario de la Oficina de la Mujer de Córdoba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis E. Angulo, reafirmó la voluntad de construir una Justicia “más humana e igualitaria”.

Angulo destacó el compromiso de los poderes judiciales argentinos con la igualdad de género, el acceso a una justicia libre de sesgos y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Señaló que la Oficina de la Mujer de Córdoba, creada en 2010 a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se consolidó como un pilar de las políticas judiciales en materia de género.

Entre los avances, mencionó la capacitación en Ley Micaela para todo el personal judicial, la puesta en marcha de lactarios en sedes de Capital e interior, la publicación de compendios de jurisprudencia especializada y el desarrollo de investigaciones y campañas de sensibilización.

El presidente del TSJ subrayó que las decisiones judiciales con perspectiva de género buscan eliminar desigualdades estructurales y garantizar acceso pleno a derechos, promoviendo una justicia libre de revictimización. Aun así, reconoció que persisten desafíos urgentes, como la violencia digital, la violencia económica y los femicidios.

En su intervención, la exvocal María Esther Cafure de Battistelli advirtió que la violencia de género no es un problema privado, sino un fenómeno sociocultural arraigado en un concepto equivocado de masculinidad vinculado al poder y la sumisión. “El avance en los derechos humanos no admite retroceso”, remarcó.

El encuentro reunió autoridades judiciales provinciales y nacionales, junto con referentes de las Oficinas de la Mujer y Género de todo el país, consolidando la red federal como un espacio clave para fortalecer las políticas de igualdad.