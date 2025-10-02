Avanza la obra de agua para Valle Hermoso

Córdoba
jueves, 2 de octubre de 2025 · 02:26

Valle Hermoso. Continúa avanzando la obra de agua que permitirá mejorar la provisión para Valle Hermoso. 
En esta etapa de trabajos para captación y suministro ya hay un avance del 70% lo que permitirá inyectar un caudal importante de agua al sistema denominado "Ferrarini". 
Además se realizaron obras de recambio de cañerías para mejorar el sistema.
"Apuntamos a una solución integral donde el avance sea de acuerdo a una planificación estratégica", dijo el intendente Daniel Spadoni.

