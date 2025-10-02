Avanza la obra de agua para Valle Hermoso

Valle Hermoso. Continúa avanzando la obra de agua que permitirá mejorar la provisión para Valle Hermoso.

En esta etapa de trabajos para captación y suministro ya hay un avance del 70% lo que permitirá inyectar un caudal importante de agua al sistema denominado "Ferrarini".

Además se realizaron obras de recambio de cañerías para mejorar el sistema.

"Apuntamos a una solución integral donde el avance sea de acuerdo a una planificación estratégica", dijo el intendente Daniel Spadoni.