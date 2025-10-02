Bialet Massé se prepara para la 2° Feria del Libro

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé anunció la realización de la 2° Feria del Libro, un evento cultural que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre y que reunirá a escritores, lectores y artistas en un espacio de encuentro y difusión de la literatura.

La propuesta incluirá exposición y venta de libros, presentaciones, conversatorios, conferencias, talleres y espectáculos poéticos y musicales, generando una agenda diversa pensada para todo público.

Entre los invitados especiales estarán presentes reconocidos autores como Gonzalo Ludueña, Graciela Bialet y María Teresa Andruetto, junto con escritores del corredor literario, quienes compartirán con el público su obra y sus experiencias.

Con este evento, la Municipalidad de Bialet Massé refuerza su compromiso con la cultura y la educación, apostando a un espacio que busca acercar la lectura y la creación artística a vecinos, estudiantes y visitantes de la región.

La 2° Feria del Libro de Bialet Massé promete convertirse en una cita imperdible dentro del calendario cultural de Punilla, ofreciendo jornadas cargadas de literatura, arte y música.

