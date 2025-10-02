Capilla del Monte: avanzan las obras en diversos puntos de la ciudad

Capilla del Monte. Desde la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Capilla del Monte informaron que se continúan con las tareas de mantenimiento urbano en los espacios públicos.

"Durante la semana trabajamos en distintos barrios de nuestra localidad con apertura, limpieza y recuperación de drenes para el llenado de las piletas del Balneario Municipal Calabalumba. Limpieza en los accesos a la localidad y en banquinas, acción que mejora la seguridad vial y ayuda a disminuir el riesgo de incendios, junto con el arreglo de colectoras. Para evitar la acumulación de agua provocada por las lluvias, comenzamos la construcción del vado en el Barrio Centro", destacaron desde la secretaría local.

También indicaron que se continúa con el relleno, nivelado y riego de calles. Poda, desmalezado y limpieza.

"Los barrios en los que estuvimos fueron: Balneario Municipal, Calabalumba, La Banda, La Toma, Aguas Azules, Balumba, Las Flores, Centro y Acceso Sur Ruta 38", concluyeron.

