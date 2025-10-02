Córdoba aprobó una ley de hábitat que suma a cooperativas y mutuales

La Legislatura de Córdoba sancionó una ley que permitirá a cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones civiles sin fines de lucro acceder al régimen de loteos sociales. La iniciativa, impulsada por el legislador Matías Chamorro, modifica la ley provincial 10.362 para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda a miles de familias cordobesas.

La nueva normativa refuerza la producción social y asociativa del hábitat, con reglas de control ambiental, audiencias públicas y un mayor protagonismo de los 427 municipios y comunas en la planificación territorial. Según Chamorro, la ley constituye “una herramienta de solución a la problemática del suelo urbano” y representa “una reparación histórica para el sector cooperativo y mutual”.

En Córdoba existe un déficit habitacional de 238 mil viviendas, de las cuales 150 mil corresponden a familias de clase media que no logran acceder a un terreno o a una casa. Con esta ley, las entidades habilitadas podrán desarrollar lotes con servicios, siempre que tengan personería vigente, sean propietarias de los inmuebles y cuenten con la declaración de interés público de los municipios y comunas.

En el recinto estuvieron presentes el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el secretario del área, Domingo Benso; y representantes de distintas entidades, que celebraron la aprobación. El legislador Lucas Valiente destacó que “las cooperativas y mutuales son el motor de desarrollo, la expresión más genuina de la economía social”.