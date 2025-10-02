Córdoba obtuvo dos premios nacionales por economía circular y gestión ambiental

La Municipalidad de Córdoba recibió un doble reconocimiento en la tercera edición de los Premios Argentina Economía Circular, en el marco del Foro Federal de Economía Circular, desarrollado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC) ganó la categoría Promoción de Economía Circular, mientras que el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) fue distinguido por liderazgo ambiental. En representación de la gestión local, el intendente Daniel Passerini participó como orador ante un auditorio compuesto por empresarios, pymes, cámaras, medios de comunicación y representantes gubernamentales de todo el país.

Entre los expositores también estuvieron la presidenta de la Unión Industrial bonaerense, Patricia Malnati; el director ejecutivo del CEADS, Sebastián Bigorito; la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz; el titular del CEAMSE, Claudio Tapia; y el director de Premio Circular, Rubén Mundel. El encuentro fue organizado por la Fundación Observatorio Federal Pyme, el Grupo de Transición Justa y la Fundación Regenerar.

La EMEC fue distinguida por el impacto ambiental y social de sus acciones, que combinan educación, innovación y producción. Entre sus proyectos figuran la fabricación de equipamiento para jardines con madera recuperada, mobiliario interior y exterior para el Concejo Deliberante con madera y plástico reciclado, y aulas abiertas para escuelas construidas con plástico reutilizado.

En tanto, el IPA fue reconocido por su gestión de residuos urbanos, que a través de fiscalización ambiental y regulaciones modificó el esquema de tratamiento a nivel empresarial y económico. Uno de los resultados más destacados fue el fortalecimiento del Registro de Operadores y Transportistas de la Economía Circular (ROTEC), que permitió integrar a cooperativas de recicladores en la cadena de valor, reduciendo la cantidad de residuos destinados a enterramiento y mejorando la higiene urbana.