Córdoba presente en la Fase Matemática de la Feria Nacional de Educación en Misiones

Estudiantes y docentes de cinco instituciones educativas de Córdoba participan desde este martes y hasta el jueves 3 de octubre en la Fase Matemática de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que se desarrolla en Posadas, Misiones.

La delegación provincial está integrada por equipos distinguidos en la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”, realizada el pasado 23 de septiembre en Córdoba. En esta ocasión, se presentan cuatro proyectos vinculados a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, junto con un Desafío Educativo en Geometría Escolar destinado a estudiantes de 6° grado de Educación Primaria, con representación de una escuela por cada jurisdicción del país.

Los grupos viajan acompañados por docentes, referentes institucionales, integrantes de la coordinación provincial de la feria, un referente de evaluación y un evaluador designado por Nación. Con entusiasmo, la delegación cordobesa comparte un espacio de encuentro, intercambio y construcción de conocimiento con estudiantes y educadores de todo el país.

Al respecto, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, señaló:

“La participación de nuestras escuelas en esta feria nacional es una muestra concreta del compromiso de estudiantes y docentes con la investigación, la creatividad y la innovación educativa. La Matemática, trabajada desde enfoques interdisciplinarios, permite desarrollar capacidades clave para el futuro, y nos llena de orgullo que Córdoba esté presente en esta instancia nacional”.

Por su parte, la coordinadora de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación de Córdoba, Laura Bono, destacó:

“El entusiasmo con el que nuestras delegaciones llegan a cada instancia refleja el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Este año, con la incorporación del desafío de Geometría Escolar, se abre un espacio más para que la Matemática se viva de manera participativa, creativa y significativa”.

Proyectos que representan a Córdoba

“La música de las fracciones” – Instituto Privado Almafuerte, Las Varillas.

“Macetas Geométricas” – Instituto El Gran Capitán, Juárez Celman.

“Geoarte” – Escuela Juana Azurduy de Padilla, Los Patayes.

“The Kefir Way” – IPET N° 85 República de Italia, General Paz.

“Desafío” – Escuela Francisco Antonio Rizzuto, Córdoba Capital.

Las próximas instancias nacionales de la feria —en Artes, Ciencias y Tecnologías— se llevarán adelante durante octubre y noviembre en Misiones, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.