El Defensor del Pueblo ofrece capacitación gratuita en uso de celulares

El Defensor del Pueblo de Córdoba anunció una nueva edición del taller Clic a Clic, un espacio de alfabetización digital destinado a personas mayores. La iniciativa propone un aprendizaje paso a paso, sin apuro, para familiarizarse con el celular y el uso de aplicaciones cotidianas.

La próxima edición comenzará el martes 7 de octubre en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Córdoba, ubicado en General Paz 79.

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar de manera gratuita a través del 0800-777-0337, por WhatsApp al 351 5331770, o personalmente en la sede de Atención Ciudadana de Deán Funes 352.