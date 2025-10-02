Estudiantes y organizaciones crearon historias con datos públicos en Córdoba

En el marco del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Provincia, se llevó a cabo en Córdoba la jornada “Historias con datos”, un espacio que convocó a estudiantes y referentes de organizaciones sociales a transformar información pública en narrativas con impacto ciudadano.

La actividad se realizó en el Colegio Universitario Politécnico y reunió a 11 equipos interdisciplinarios, que trabajaron durante cinco horas en la selección, análisis y transformación de datos abiertos en productos como infografías, visualizaciones, relatos periodísticos y narrativas digitales.

El encuentro comenzó con la intervención de Gabriel Roberi, secretario de Gobierno Abierto, quien remarcó la importancia de validar las fuentes en un contexto marcado por noticias falsas y manipulación de información. “Poder trabajar con datos es clave tanto para los gobiernos como para los futuros profesionales”, destacó.

Los equipos eligieron libremente sus temáticas, siempre utilizando datasets del Portal de Gestión Abierta, con la posibilidad de combinarlos con otros portales provinciales. Entre los temas abordados estuvieron el voto joven y la baja alfabetización, los incendios forestales, la repitencia escolar, las jubilaciones desiguales y el Producto Geográfico Bruto.

La jornada se enmarcó en el Hito 9 del II Plan de Acción de Gobierno Abierto, que promueve el uso y apropiación del portal por parte de públicos estratégicos como jóvenes, periodistas y organizaciones civiles.

La propuesta se desarrolló en la semana en que se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, celebrado cada 28 de septiembre, reforzando el compromiso provincial con la transparencia y la participación ciudadana.