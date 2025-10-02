Huerta Grande: el Centro de la Diversidad Cultural ofrece nuevas propuestas

Huerta Grande. El Centro de la Diversidad Cultural de Huerta Grande, ubicado en Arruabarrena 900 (estación del ferrocarril), continúa ampliando su oferta de actividades para la comunidad con dos talleres que invitan al encuentro, el crecimiento personal y el bienestar.

Por un lado, se dictará el espacio “Terapia Estructural”, a cargo de Verónica Andrade, que propone un trabajo de equilibrio energético para liberar bloqueos y potenciar el bienestar. La actividad se realizará todos los jueves de octubre, desde el 9/10, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, y será de carácter gratuito.

Además, pensando en los más pequeños, se lanza el taller “EmocionArte”, coordinado por Paula Faginoli. Esta propuesta busca que los niños y niñas descubran, reconozcan y autorregulen sus emociones a través del arte, juegos y yoga. Se llevará adelante todos los miércoles a partir del 8/10, en dos turnos: de 16:00 a 17:00 horas para chicos de 4 a 6 años, y de 17:15 a 18:15 horas para los de 7 a 9 años. En este caso, se trata de una actividad arancelada.

Ambos talleres se desarrollan en el marco de la misión del Centro de la Diversidad Cultural de promover espacios de encuentro y formación que contribuyan al desarrollo integral de las personas.

Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse a los teléfonos: 3548 561 539 – 11 5141 3656 (para Terapia Estructural) y 3548 561 539 – 467 895 (para EmocionArte).

