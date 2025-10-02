La Cumbre: presentaron el proyecto Huerta y Vivero Municipal

La Cumbre. Referentes de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de La Cumbre participaron, junto a instituciones intermedias, organizaciones, municipios y familias, del encuentro organizado por la Dirección de Discapacidad de la provincia de Córdoba, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano.

En este marco, se presentó el proyecto Huerta y Vivero Municipal Mabel Tavarone, como así también proyectos individuales gestionados entre la dirección de Acción Social y el área de Discapacidad, representada en este acto por la Lic. en Trabajo Social, Lucrecia Rossi.

Durante el encuentro se entregaron 100 certificados a nuevas organizaciones, municipios y familias que pasarán a integrar el Fondo Provincial de Inclusión, que en 2025 tiene como meta el acompañamiento a 200 proyectos.