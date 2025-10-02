La Falda: estudiantes finalizaron un innovador proyecto sobre basura espacial
La Falda. Misión cumplida para un grupo de estudiantes de La Falda que finalizaron con éxito el innovador proyecto interinstitucional sobre basura espacial.
Tras meses de intenso trabajo colaborativo e innovación educativa, culminó de forma exitosa el proyecto que unió a la Escuela Aeronáutica Argentina, la Escuela ProA La Falda y el Centro de Innovación Tecnológica (CIT) de La Falda.
El cierre tuvo lugar en una jornada de capacitación y producción en el Laboratorio de Impresión 3D del CIT, consolidando los aprendizajes en diseño y modelado de cohetes y satélites.
La sinergia entre diferentes niveles educativos y las instituciones de la comunidad, como el CIT, permite trascender las barreras del aula y ofrecer a los estudiantes experiencias formativas verdaderamente significativas. Que alumnos de primaria trabajen codo a codo con estudiantes de secundaria, siendo estos últimos mentores en tecnologías avanzadas, crea un círculo virtuoso de conocimiento y compromiso.
Este tipo de articulaciones demuestra que la educación del futuro se construye con la colaboración de todos, donde el intercambio de saberes, el trabajo en equipo y el uso práctico de la tecnología impulsan la curiosidad y la capacidad de resolución de problemas. El éxito de la iniciativa sobre Basura Espacial subraya el valor de contar con profesionales y organizaciones que apuestan a estas capacitaciones, invirtiendo en el potencial creativo y técnico de las nuevas generaciones.