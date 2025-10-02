Llaryora promulgó la ley que impulsa inversiones en 13 departamentos

El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley del Programa de Igualdad Territorial, aprobada el 16 de septiembre en la Legislatura Unicameral en Cruz del Eje. La norma busca reducir las desigualdades entre regiones mediante incentivos fiscales, infraestructura y apoyo a sectores productivos.

El plan beneficiará a 13 departamentos del Noroeste y Sur de Córdoba, con una inversión oficial prevista de 130 mil millones de pesos en 2025. Se promoverán proyectos vinculados a la industria, el turismo, el sector primario y la salud, con exenciones impositivas y estímulos a nuevas inversiones.

En el Noroeste, la ley alcanza a los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, junto a pedanías de Río Primero. En el Sur, se implementará en Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

La iniciativa, presentada por Llaryora en febrero durante la apertura de sesiones ordinarias, surge de mesas de trabajo con municipios, organizaciones y sectores económicos. “Vamos a usar parte del superávit provincial para fortalecer estas regiones con infraestructura, incentivos fiscales y educación como motor de desarrollo”, destacó el mandatario.

Entre los beneficios, las industrias tendrán deducción del 100% en Ingresos Brutos y exención en Sellos. El turismo accederá a exenciones proporcionales a la inversión, con permanencia mínima de seis años. El sector primario tendrá reducción del 50% en Ingresos Brutos, mientras que en salud se prevé ampliar la capacidad de atención en zonas críticas.

La ley crea un registro único de actividades promovidas, excluye a quienes se dediquen a juegos de azar y prevé controles estrictos con sanciones. El Ministerio de Economía provincial podrá constituir consejos asesores con representación de distintos sectores.