Octubre en la Estancia de Jesús María: música, arte y actividades culturales

Jesús María. La Estancia Jesuítica de Jesús María se prepara para vivir un mes de octubre cargado de propuestas culturales que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de la música, el arte y el pensamiento histórico.

Música para todas las edades

El sábado 4 de octubre, de 14:30 a 16:30, se llevará a cabo “Unidos por la música”, el concierto del XIII Encuentro de agrupaciones musicales infantiles y juveniles, que reunirá a jóvenes talentos en un espacio de integración y disfrute.

El viernes 10, a las 20 horas, el Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba ofrecerá un concierto especial en el tradicional Patio de los Naranjos, un marco único que potenciará la experiencia artística.

Arte con perspectiva contemporánea

El jueves 16, a las 18 horas, se inaugurará la muestra “Rescatadas”, una performance y exposición de arte textil a cargo del grupo Universo Paralelo, que tendrá lugar en el Corredor de los Aposentos. La propuesta busca interpelar al público a través de materiales y miradas innovadoras.

Historia y reflexión

Finalmente, el sábado 18 de octubre a las 10 horas se desarrollará la conferencia “Serbia: claves históricas, huellas sociales y una mirada personal”, dictada por el profesor Facundo Seara. La charla se enmarca en la muestra “Serbia 1914” y propone un recorrido por los procesos históricos y sociales de ese país desde una perspectiva cercana y reflexiva.

Una agenda cultural abierta a la comunidad

Con entrada libre y actividades variadas, la programación de octubre en la Estancia de Jesús María refuerza su rol como espacio de encuentro cultural, patrimonial y educativo, convocando tanto a familias como a amantes del arte y la historia.

