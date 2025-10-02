Paraná desembarca en la Feria del Libro Córdoba como ciudad invitada de honor

La ciudad de Paraná participará como invitada de honor en la 39° Feria del Libro Córdoba, uno de los eventos más importantes del circuito literario nacional. La capital entrerriana estará presente del 10 al 13 de octubre, en el stand 59, con la Editorial Municipal y diversas editoriales locales.

La propuesta incluye la presentación de publicaciones y una serie de acciones de promoción turística que buscan mostrar la riqueza cultural, histórica y natural de Paraná. Acompañarán editoriales como Maquinita, Azogue, La Ventana, Flor de ceibo, La Hendija, Editorial de Entre Ríos, Camalote y Ana Editorial.

Desde la literatura entrerriana contemporánea, se destacan dos vertientes: un movimiento poético fuertemente ligado al paisaje del monte y el río; y una narrativa que oscila entre el realismo con fuerte anclaje territorial y un “weird rural” que explora identidades fragmentadas en los bordes del campo y la ciudad.

La Editorial Municipal de Paraná, que cumple cinco años, será el núcleo de esta presencia. Su misión es difundir la producción literaria local y acercar a los autores con los lectores, privilegiando la poesía y la narrativa sin dejar de lado otros géneros como la historia, la ética, la fotografía y la no ficción.

La participación de Paraná no solo busca exhibir un catálogo diverso, sino también generar espacios de encuentro para discutir, contemplar y compartir las voces emergentes y consolidadas de la ciudad, integrándolas en el mapa literario nacional.