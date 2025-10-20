Capilla del Monte homenajeó a las mamás en el balneario municipal

lunes, 20 de octubre de 2025 · 02:22

Capilla del Monte. Más de un centenar de vecinas de Capilla del Monte se congregaron el pasado sábado en horas de la tarde en el Balneario Municipal Calabalumba para sumarse a la propuesta del municipio de Capilla del Monte y festejar el Día de la Madre. 
La fiesta comenzó a las 16 y por el escenario mayor pasaron Diego Guzmán, Cachu - Manu Rojas.
También hubo clases de zumba y yoga. Más tarde se brindó una merienda y las mamás presentes participaron de sorteos.

