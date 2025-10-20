Capilla del Monte homenajeó a las mamás en el balneario municipal

Capilla del Monte. Más de un centenar de vecinas de Capilla del Monte se congregaron el pasado sábado en horas de la tarde en el Balneario Municipal Calabalumba para sumarse a la propuesta del municipio de Capilla del Monte y festejar el Día de la Madre.

La fiesta comenzó a las 16 y por el escenario mayor pasaron Diego Guzmán, Cachu - Manu Rojas.

También hubo clases de zumba y yoga. Más tarde se brindó una merienda y las mamás presentes participaron de sorteos.