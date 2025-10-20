Córdoba formó 14 nuevos buzos policiales tras un curso intensivo

Tras quince días de instrucción práctica y teórica, concluyó el XV Curso de Buceo Policial 1° Estrella, una formación dictada por el Departamento DUAR destinada a fortalecer las capacidades operativas en ambientes acuáticos.

Participaron 14 efectivos, de los cuales 13 pertenecen a la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y uno a Bomberos de la Policía de Formosa. Las actividades se desarrollaron en distintos natatorios de la ciudad y en el Dique Los Molinos, con prácticas intensivas en control corporal, emergencias subacuáticas y uso de equipos de respiración autónoma.

El curso, estructurado en tres etapas —sin aire, con poco aire y con aire—, tuvo como objetivo mejorar la respuesta táctica y la seguridad de los equipos ante situaciones de rescate y operaciones en aguas abiertas.