Córdoba lanzó la formación docente en biodiversidad con 160 participantes

Con la presencia de 160 docentes, la Municipalidad de Córdoba, a través del Ente BioCórdoba, dio inicio a la Formación Docente en Biodiversidad y Sostenibilidad, una propuesta destinada a directivos, supervisores y educadores de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas municipales y provinciales.

La primera jornada se realizó en el auditorio del Concejo Deliberante y reunió a 80 docentes de establecimientos municipales y 80 de provinciales. La capacitación, con una carga total de 25 horas, contempla seis encuentros —cuatro presenciales y dos sincrónicos— e incluye una instancia evaluativa final.

Durante el cursado, se abordarán ejes como la introducción a la biodiversidad y sostenibilidad, la relación entre bienestar humano y servicios ecosistémicos, la conservación y las áreas protegidas, y la biodiversidad entendida como un derecho humano fundamental. También se trabajará sobre problemáticas socioambientales y el rol del docente como agente de cambio.

Cada participante recibió material didáctico innovador para incorporar la enseñanza ambiental en sus aulas, promoviendo propuestas significativas y contextualizadas.

En la apertura estuvieron presentes Susana Amancio, directora general de Aprendizaje y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación; Carla Pinto Romero y Viviana Catalán, de la Subdirección de Formación Permanente del Ministerio de Educación de la Provincia; junto a Juliana García Aresca, María Constanza García Capocaza y Mariana Sánchez Malo, representantes del Ente BioCórdoba.