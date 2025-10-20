Facundo Seara llevó Serbia a la Estancia Jesuítica de Jesús María

Jesús María. El pasado sábado en horas de la mañana, el profesor en historia Facundo Seara brindó una conferencia sobre Serbia en la Estancia Jesuítica de Jesús María con la presencia del embajador Veljko Lazic.

"No se trató de un protocolo. Fue un intercambio directo sobre historia, memoria y la manera en que un país sostiene su identidad y su lugar en el mundo. Serbia y Argentina comparten algo esencial: orgullo, convicción y la determinación de defender lo propio. Son vínculos que se sienten. Encuentros como este recuerdan que la memoria y la dignidad no se negocian”, destacó Seara.