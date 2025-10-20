Halloween en La Cumbre: preparan el operativo de seguridad



La Cumbre. Con el paso de los años, La Cumbre se ha transformado en la capital de la fiesta de Halloween y por ese motivo, autoridades e integrantes de instituciones intermedias trabajan para mantener cada detalle en orden ante la invasión de visitantes que se aprestan a disfrutar de la gran fiesta.

La pasada semana, se llevó a cabo el encuentro destinado a delinear el operativo de seguridad Halloween 2025, que comprende el trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad, bomberos, hospital y defensa civil con el objeto de garantizar el normal desarrollo del evento.

¿Qué día cae Halloween 2025?

Halloween siempre se celebra el 31 de octubre. Este año esa fecha cae en viernes. El dato tiene implicancias importantes, ya que permite que muchas celebraciones nocturnas no estén limitadas por compromisos laborales o escolares, favoreciendo fiestas que pueden extenderse hasta la madrugada.

Aunque la fecha es fija, los modos de conmemoración varían según países y culturas. No todos adoptan Halloween del mismo modo ni con la misma intensidad, pero muchos han incorporado partes de sus rituales: disfraces, fiestas temáticas, “truco o trato” y decoración de espacios.

