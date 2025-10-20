Huerta Grande vivió una nueva edición de La Feria del Libro

Córdoba
lunes, 20 de octubre de 2025 · 02:21

Huerta Grande. La comunidad de Huerta Grande disfrutó de la Feria del Libro “Explorando la aventura de leer”, un encuentro que reunió a lectores, familias, escritores y emprendedores locales en el Polideportivo Municipal.
"Durante la jornada, compartimos historias, descubrimos nuevas lecturas y anticipamos el Día de la Madre con regalos y sorteos especiales. Una jornada llena de cultura, comunidad y amor por los libros”, destacaron desde la organización. 
 

