Huerta Grande vivió una nueva edición de La Feria del Libro

Huerta Grande. La comunidad de Huerta Grande disfrutó de la Feria del Libro “Explorando la aventura de leer”, un encuentro que reunió a lectores, familias, escritores y emprendedores locales en el Polideportivo Municipal.

"Durante la jornada, compartimos historias, descubrimos nuevas lecturas y anticipamos el Día de la Madre con regalos y sorteos especiales. Una jornada llena de cultura, comunidad y amor por los libros”, destacaron desde la organización.

