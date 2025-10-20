La Falda celebró el Día de la Familia en la sala cuna “Sapo Pepe”

La Falda. El último viernes se compartió una jornada llena de alegría, color y unión familiar en la Sala Cuna Sapo Pepe de La Falda, celebrando el Día de la Familia con múltiples actividades que fortalecen los lazos y el aprendizaje de los más pequeños.

Durante el encuentro, los niños y sus familias participaron de un juego de reconocimiento de miradas, haciendo mención al Día de la Diversidad Cultural, promoviendo el respeto y la empatía desde la infancia.

Además, se realizó una decoración especial por el “Mes Rosa” de octubre, sumándose a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Hubo también juegos recreativos coordinados por los profesores de la Dirección de Deportes, y un emotivo momento de armado y vuelo de barriletes que llenó de color el patio del predio, simbolizando los sueños y la unión de cada familia.

"Desde la Municipalidad de La Falda, acompañamos y celebramos estos espacios de encuentro que fortalecen la educación, el amor y la salud comunitaria”, destacaron.

