La Feria del Libro 2025 creció un 9% y reafirmó el amor por la lectura

La 39ª Feria del Libro de Córdoba cerró una nueva edición con cifras que consolidan su vigencia como uno de los eventos culturales más importantes del país. En dieciséis días de actividad, se vendieron 27.470 ejemplares —un 9% más que en 2024— por un monto total que superó los 650 millones de pesos.

Con más de 300 actividades gratuitas, el encuentro reunió a autores, editores y lectores bajo el lema “Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”. La curaduría estuvo a cargo de Juan Cruz Taborda Varela y Andrea Bocco, quienes impulsaron una programación diversa atravesada por los ejes de cultura del encuentro, ciencia e identidad.

Entre los títulos más elegidos por el público se destacaron “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry, “Hábitos atómicos” de James Clear y “La felicidad” de Gabriel Rolón. Además, participaron figuras como Martín Kohan, Felipe Pigna, María Teresa Andruetto, Hernán Brienza y Viviana Rivero.

El intendente Daniel Passerini destacó el rol de la feria como motor cultural y económico en un contexto difícil: “Con entrada libre y más de 300 actividades gratuitas, Córdoba fue un faro que promocionó la lectura y trajo grandes beneficios a la economía naranja”.

Por su parte, el secretario Héctor Campana subrayó el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y distintas instituciones públicas y privadas. “Vamos a seguir apostando fuertemente a la cultura en nuestra ciudad”, afirmó.

La edición también contó con Japón y la ciudad de Paraná como comunidades invitadas. La delegación japonesa ofreció talleres, charlas y un espectáculo de tambores taiko, además de acompañar el Bon Odori Córdoba 2025, celebrado en la Asociación Japonesa.