La vicegobernadora anunció un aporte provincial de cinco millones de pesos en Luca

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó este sábado de las celebraciones por las Fiestas Patronales y el 99º aniversario de Luca, en el departamento General San Martín. Durante el encuentro, anunció un aporte provincial de cinco millones de pesos destinado al desarrollo local y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.

Acompañaron a la vicegobernadora el intendente Augusto Arietti; el secretario de Gobierno de la Provincia, Natalio Graglia; la directora general de Desarrollo Regional Sostenible de la Legislatura, Leticia Allocco; y el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel del Bono, junto a funcionarios municipales y vecinos de la comunidad.

La jornada se desarrolló en un clima festivo, con una cena y baile popular en el Salón Municipal, donde participaron instituciones y familias locales. Allí, Prunotto celebró la reciente habilitación del sistema de cloacas, una obra esperada que beneficiará directamente a los habitantes de Luca.

“Cuando el Estado trabaja junto a los municipios, las obras y los sueños de la gente se hacen realidad. Las cloacas no son solo infraestructura, son salud, dignidad y desarrollo. Y este aporte que hoy traemos es una manera de seguir acompañando a Luca en su crecimiento, apoyando a su gente y su identidad, que son el corazón de esta comunidad”, expresó la vicegobernadora.

Por su parte, el intendente Augusto Arietti agradeció el apoyo provincial y destacó el impacto de las obras en la vida de los vecinos:

“Para Luca cada obra significa progreso, y hacerlo con el acompañamiento de la Provincia nos impulsa a seguir proyectando. Las cloacas eran una necesidad histórica y hoy son una realidad; este apoyo nos permite seguir fortaleciendo a nuestro pueblo y a su gente, que trabaja día a día por el bienestar común”, señaló.

El encuentro cerró con un baile popular y la participación de artistas locales, en una jornada que combinó celebración, gestión y compromiso comunitario.