Rony Vargas le puso toda la nostalgia a la Feria del Libro de Bialet Massé

Bialet Massé. El pasado sábado en horas de la tarde y en el marco de la Segunda Feria del Libro que se llevó a cabo en la localidad de Bialet Massé, el periodista y locutor de Cadena 3, Rony Vargas, le puso toda la nostalgia ante una audiencia multitudinaria que copó el salón del CIC de esa localidad.

Entrevistado por su hijo Juanjo Vargas y acompañado por su familia, Rony relató los comienzos frente a un micrófono, donde destacó el obsequio de una mini radio que le hizo un tío y la influencia de su abuela italiana para lograr ingresar siendo muy niño a un estudio de radio, donde terminó contratado.

Con su impronta destacada, relató las vivencias en su amado Caucete (San Juan) y la manera en que conoció a Mario Pereyra, con quien terminó forjando una de las duplas más importantes de la radiofonía argentina: “Debo haber tenido unos 14 años cuando un morochito que aspiraba a ser actor de radioteatro me llamó a la puerta de la radio. Me preguntó si había manera de que lo hiciera entrar a trabajar ahí; le dije que iba a ver qué podía hacer. Con el tiempo se sumó. Luego nos hicimos inseparables”, destacó en uno de sus pasajes.

Rony Vargas, también recordó su experiencia como maestro rural, la relación con sus padres y sus viajes por el mundo.

Norberto Huber disertó sobre Bialet Massé

A lo largo de media hora, el historiador local Norberto Huber llevó a cabo una detallada exposición sobre su investigación, que involucra la vida y obra de Juan Bialet Massé. Huber mostró documentos inéditos, partidas de nacimientos, cartas, actas de matrimonios, entre otros documentos.

El historiador lleva más de una treintena de años trabajando en este tema puntual y según contó, realizó ocho viajes a España en busca de antecedentes que ayudaran a reconstruir la historia de uno de los padres del primer dique San Roque.

Con la mirada puesta en María Teresa Andruetto

La multipremiada escritora cordobesa María Teresa Andruetto fue la encargada de ponerle la frutilla a una jornada cargada de importantes personalidades.

En horas de la mañana del viernes, Andruetto se sumó a la propuesta de visitar escuelas, en tanto alumnos de esa localidad recorrieron los puestos de cada editorial ubicados en el CIC, presentaciones de libros, conferencias.

A medida que el sábado avanzó, integrantes de diversos grupos literarios de la región fueron tomando la palabra y leyendo algunos ensayos relacionados a los libros publicados por Andruetto.

A la hora de hacer uso de la palabra, la escritora detalló el origen de alguno de sus poemas y sus vivencias en su pueblo natal Arroyo Cabral.