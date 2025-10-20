San Roque informó nuevo horario de recolección de residuos

San Roque. La Comuna de San Roque comunicó un cambio en el horario de recolección de residuos, que comenzó a regir desde el pasado viernes. Según lo informado, el servicio se realiza de 5 a 13 horas, con el objetivo de optimizar el trabajo del personal y mejorar las condiciones de recolección.

Desde la comuna señalaron que la medida busca adaptar las tareas al clima y al tránsito de la localidad, garantizando una mayor eficiencia en la limpieza y el mantenimiento del espacio público.

Asimismo, se solicita la colaboración de los vecinos para sacar los residuos domiciliarios en los nuevos horarios establecidos, evitando así la acumulación de basura en la vía pública y contribuyendo al cuidado del ambiente.

La Comuna de San Roque continúa trabajando para fortalecer los servicios esenciales y mantener la localidad en condiciones adecuadas de higiene y orden.

