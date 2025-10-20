Una obra de teatro presentada en la Legislatura rescata parte de la memoria histórica argentina

Fue una noche de emociones en la Legislatura de Córdoba. El grupo Teatro Villa del Rosario presentó la obra “La tinta de tus cartas”, escrita y dirigida por Luis Ludueña Rocco, en el Auditorio de la Democracia de la Unicameral. La actividad, gratuita y abierta al público, fue impulsada por el legislador Lucas Valiente y contó con el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales.

Durante el acto, Valiente entregó al elenco una placa de reconocimiento por su “valioso aporte a la cultura y la memoria histórica argentina”, en referencia a las obras “La tinta de tus cartas” y “Nostalgia de sentirme abandonado”, también de Ludueña Rocco.

Acompañaron el evento el intendente de Villa del Rosario, Diego Carballo, el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura, Federico Menis, y numerosas autoridades locales. El reconocimiento incluyó una mención especial a Ludueña Rocco por ser “el motor creativo y organizativo de esta destacada propuesta independiente”.

Valiente agradeció a la vicegobernadora Myrian Prunotto y a Menis “por permitir que esta obra se disfrute en la Unicameral”, destacando que “es una pieza de tinte histórico, llevada adelante con mucha pasión por un teatro independiente, con todo lo que eso significa en el contexto actual”.

Por su parte, Menis expresó que la puesta “emocionó profundamente”, valorando tanto el guion como las actuaciones. Ludueña Rocco, visiblemente conmovido, dijo: “Para nosotros es muy importante presentar esta obra en la Legislatura”.

La obra, que se estrenó en julio pasado en Villa del Rosario, lleva 12 funciones y ha recorrido Las Junturas, Río Primero, Laguna Larga, Oncativo, Manfredi y ahora Córdoba. El próximo 7 de noviembre volverá a presentarse en la Unicameral, durante “La Noche de los Museos”.

“La tinta de tus cartas” está ambientada en el Café Tortoni, donde la imaginación del director reúne a figuras históricas como Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Remedios de Escalada, Hipólito Yrigoyen y José Gabriel del Rosario Brochero, entre otros. La puesta incluye también a las Madres de Plaza de Mayo, las damas mendocinas que bordaron la bandera del Ejército de los Andes y audios de Raúl Alfonsín, con acompañamiento musical de tangos y canciones emblemáticas.

El grupo Teatro Villa del Rosario, con más de 46 años de trayectoria, es un referente del teatro independiente cordobés, con 133 premios provinciales y nacionales.