Valle Hermoso inaugura el segundo encuentro del proyecto “Valle entre Letras”

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso llevará a cabo el acto de apertura del segundo encuentro del proyecto “Valle entre Letras”, una iniciativa que promueve la lectura, la educación y la integración comunitaria.

El evento se realizará el viernes 24 de octubre, a las 11:00 horas, en la Escuela Capitán Juan de Zevallos, ubicada en Gobernador Núñez s/n.

Durante la jornada se contará con la presencia del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, quien acompañará a la comunidad educativa en este nuevo capítulo del proyecto literario.

“Valle entre Letras” busca fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad, impulsando espacios de encuentro en torno a la palabra escrita, la creatividad y la lectura compartida.

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a vecinos, docentes, estudiantes y público en general a participar de esta actividad que, más allá del ámbito escolar, pretende consolidar una red cultural en todo el valle.

El encuentro se realiza con el apoyo del Ministerio de Educación de Córdoba, la Red de Ciudades de la Educación y la Municipalidad de Valle Hermoso.

