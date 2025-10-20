Villa Giardino: lanzan convocatoria para la gestión del servicio de Ecobicis

Villa Giardino. La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Giardino informó que se encuentra abierta la convocatoria para personas interesadas en llevar adelante la explotación y operación del servicio de Ecobicis de manera independiente sujeto a condiciones establecidas por el municipio, como parte de la propuesta turística y de movilidad sustentable de esa localidad.

Los interesados deberán presentarse personalmente en la Oficina de la Subsecretaría de Turismo, ubicada en la Terminal de Ómnibus, hasta el miércoles 22 de Octubre, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Para más información, dirigirse a la oficina mencionada.