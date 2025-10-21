Arquitectura y alma: el arte introspectivo de Sebastián Farah llega a la Legislatura

La Legislatura de Córdoba inauguró este martes la muestra “Fragmentos del Ser: arquitecturas de la intimidad”, del artista Sebastián Farah, una propuesta que explora la tensión entre la solidez de la arquitectura y la fluidez del mundo interior.

Con un lenguaje visual que combina lo estructurado y lo orgánico, Farah invita al espectador a navegar entre los límites de la realidad y la imaginación, disolviendo las fronteras del espacio y del tiempo.

“Esta muestra representa el inicio de una nueva etapa, la oportunidad de mostrar mi trabajo y permitir que las personas lo experimenten de forma tangible. Ver una pintura en persona es muy diferente a verla en una pantalla: hay una conexión distinta con la textura, los colores y la energía de la obra”, expresó el artista.

Farah destacó también la armonía entre su estilo pictórico y la arquitectura moderna de la Legislatura, señalando que el edificio es “el espacio ideal” para su primera exposición.

La muestra fue organizada por la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura, y está compuesta por obras que construyen paisajes oníricos mediante formas geométricas, puentes y escaleras que desafían la lógica y evocan quietud y reflexión. La ausencia de figuras humanas refuerza la invitación a habitar el silencio interior de cada lienzo.

“Espero que muchas personas puedan recorrer la muestra y conectar con lo que hago. Me gustaría que disfruten de mis obras y que esta experiencia abra puertas a nuevos proyectos”, sostuvo Farah.

Por su parte, Federico Menis, director del área organizadora, explicó que la exposición forma parte del programa “Córdoba Inspira”, cuyo objetivo es dar visibilidad a artistas cordobeses y acercar sus obras tanto a quienes trabajan en la Legislatura como al público general.

Sobre el artista

Sebastián Farah nació en Córdoba en 1976. Es Diseñador Gráfico y Publicitario egresado de la Universidad Siglo 21, y su obra combina la precisión del diseño con la expresividad pictórica. Su trayectoria de más de dos décadas lo llevó a desarrollar una estética personal, basada en la búsqueda de la belleza en la imperfección y en la reinterpretación del espacio arquitectónico como reflejo interior.

“Fragmentos del Ser” puede visitarse en la sede de la Legislatura de Córdoba, y constituye una invitación a encontrar armonía en la disrupción y silencio en medio del ruido contemporáneo.