Avanza la licitación para mejorar el sistema de drenaje urbano en Río Primero

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, realizó la apertura de ofertas para la ejecución de la obra “Ampliación del desagüe urbano – Calles Jujuy y José Hernández”, en la ciudad de Río Primero, departamento homónimo.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $269.599.495,65 y tiene como objetivo mitigar los anegamientos ocasionados por precipitaciones intensas en el sector sur de la localidad, donde la escasa pendiente del terreno genera frecuentes acumulaciones de agua, especialmente en calles Lascano Hermanos, Avenida José Hernández y Jujuy.

Una obra clave para el drenaje urbano

La ampliación del sistema de desagüe permitirá mejorar el escurrimiento superficial y la capacidad de drenaje del área urbana, reduciendo el impacto de las lluvias y brindando mayor seguridad y bienestar a los vecinos.

El acto licitatorio tuvo lugar en la propia ciudad de Río Primero y contó con la presencia de Guillermo Vílchez, presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), y María Ángeles Arneudo, intendenta de la localidad, además de otros funcionarios y representantes de las empresas oferentes.

Durante el encuentro, Arneudo destacó que se trata de “una obra muy esperada por los vecinos de la zona sur, que en momentos de lluvias intensas se han visto complicados para transitar por el sector. Gracias al trabajo articulado con el Gobierno provincial, hoy podemos dar el primer paso para resolver este problema”, expresó.

Por su parte, Vílchez explicó los alcances del proceso licitatorio y subrayó la importancia del proyecto “para brindar una solución definitiva a los vecinos en épocas de lluvias intensas”.

En total, tres empresas presentaron sus ofertas para ejecutar los trabajos.

Detalles técnicos del proyecto

La obra contempla la ejecución de un nuevo sistema de desagüe pluvial, compuesto por un conducto principal de módulos prefabricados de hormigón armado.

A lo largo de la traza, se instalarán sumideros estratégicamente distribuidos para captar y canalizar los escurrimientos superficiales.

Además, el proyecto prevé el reemplazo de la alcantarilla ubicada bajo las vías del ferrocarril, que será conformada por dos módulos prefabricados, garantizando la continuidad hidráulica del sistema de drenaje urbano.

Esta intervención se enmarca dentro del plan provincial de obras hídricas, que busca fortalecer la infraestructura urbana y prevenir inundaciones en diferentes localidades del territorio cordobés.