Bancor presentó Bezza, la nueva billetera virtual cordobesa con sello propio

El Banco de Córdoba (Bancor) presentó este martes Bezza, la nueva billetera virtual cordobesa que saldrá a competir al mercado con una propuesta innovadora, sencilla y con beneficios diferenciales para los usuarios.

Desarrollada tecnológicamente por Globant, líder en transformación digital, Bezza ofrece una experiencia intuitiva y accesible que permite registrarse en pocos pasos, incluso sin ser cliente del banco. Los usuarios podrán abrir una caja de ahorro gratuita, con fondos disponibles las 24 horas, y acceder a descuentos, reintegros y rendimientos competitivos.

La aplicación estará disponible para su descarga a partir de noviembre en Apple Store y Google Play. Además, quienes cuenten con CIDI Nivel 2 podrán ingresar mediante un proceso de validación simplificado, usando solo su usuario y contraseña, sin necesidad de validación biométrica.

Una herramienta con identidad cordobesa

El presidente de Bancor, Raúl José Paolasso, destacó que Bezza representa “un paso concreto dentro del proceso de transformación del banco”, y subrayó su apuesta por la soberanía tecnológica:

“Queremos construir herramientas con tecnología propia, bajo el control del banco. Bezza permitirá integrar múltiples gestiones: pagar el colectivo, el peaje, el estacionamiento, cobrar un programa social, acceder a beneficios o gestionar turnos. En definitiva, será una solución que combine servicios digitalizados del Estado provincial con servicios financieros”, afirmó.

El nombre Bezza deriva de “Cordobesa”, la marca insignia del ecosistema de pagos de Bancor, y proyecta alcanzar 400 mil usuarios en su primer año. La billetera permitirá pagar con QR en cualquier comercio del país y ofrecerá reintegros en consumos esenciales como supermercados, panaderías, restaurantes, carnicerías, farmacias y más.

Proyección nacional y expansión de servicios

Durante la presentación, el gerente comercial Guillermo Zolezzi expresó que Bezza “es el resultado de un trabajo en equipo que refleja una transformación no solo digital, sino también cultural”.

Por su parte, el director comercial Juan Pablo Mon resaltó que la aplicación, aunque pensada especialmente para Córdoba, “tiene proyección nacional”.

“Cualquier persona del país puede descargarla y disfrutar de sus beneficios, aunque la mayoría se concentrarán en la provincia”, explicó.

A partir de febrero de 2026, Bezza ocupará un rol central en el sistema de transporte público provincial: permitirá pagar el colectivo urbano e interurbano, Telepase, estacionamientos, impuestos y servicios públicos. Además, ofrecerá beneficios en espectáculos, cultura, gastronomía y turismo, ampliando su alcance dentro del ecosistema digital cordobés.

Un paso más hacia la modernización tecnológica

El desarrollo de Bezza se enmarca dentro del plan de modernización tecnológica de Bancor, que busca fortalecer su ecosistema digital y ampliar la inclusión financiera en la provincia.

Con una interfaz ágil, segura y moderna, Bezza también estará disponible para turistas, quienes podrán acceder a los mismos beneficios que los residentes cordobeses.

Ventajas principales de Bezza