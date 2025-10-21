Bialet Massé celebró las letras en la segunda edición de la Feria del Libro

La segunda edición de la Feria del Libro de Bialet Massé convocó a destacados autores y referentes de la literatura, el arte y la comunicación, como María Teresa Andruetto y Rony Vargas, entre otros.

Durante las dos jornadas que se extendieron los días 17 y 18 de octubre, se desarrollaron visitas de escritores y autores a las escuelas, alumnos de la localidad recorrieron los puestos de cada editorial ubicados en el CIC, presentaciones y conferencias.

La primera jornada fue un verdadero acercamiento con la palabra y riqueza de nuestra sabiduría popular y se presentó Graciela Bialet, la madrina de la Feria del Libro. En tanto, la segunda jornada contó con la presencia y la palabra de María Teresa Andruetto y Rony Vargas, entre otros grandes escritores.

Desde el municipio, destacaron la participación de los vecinos y sostuvieron: «Gracias al público que nos acompañó, a las editoriales que dijeron presente, y a los autores y escritores que compartieron generosamente su palabra. Seguiremos apostando a estos espacios donde el libro, la lectura y la cultura se convierten en puentes para crecer, aprender y encontrarnos».