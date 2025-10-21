Bialet Massé: el Registro Civil abrirá el fin de semana para la entrega de DNI

Bialet Massé. Con motivo de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, la Municipalidad de Bialet Massé informó que el Registro Civil local permanecerá abierto de manera especial los días sábado 25 y domingo 26 de octubre, exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI).

El horario de atención será de 8 a 18 horas, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos puedan retirar sus documentos y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Desde el municipio recordaron que quienes deseen verificar si su DNI se encuentra disponible para retirar pueden hacerlo ingresando a la página web www.bialetmasse.gob.ar, seleccionando la opción “Vecinos”, donde se encuentra publicada la lista actualizada de documentos listos para entrega.

Esta medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos antes de la jornada electoral, asegurando así una mayor participación y transparencia en el proceso democrático.