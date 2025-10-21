Capilla del Monte: entregaron un inmueble en comodato a la Fundación Amarte

Capilla del Monte. El Concejo Deliberante de Capilla del Monte aprobó la Ordenanza N° 3328/25, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en comodato gratuito un inmueble a la Fundación Amarte por un plazo de veintiséis meses. El acuerdo tiene como objetivo acompañar y fortalecer las actividades que la institución desarrolla en esa localidad.

De esta manera, se reafirma el compromiso del Estado municipal con la inclusión y el trabajo comunitario, brindando apoyo a espacios que promueven la integración socio-laboral de jóvenes y adultos con discapacidad.