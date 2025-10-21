Córdoba invierte más de $900 millones en una nueva planta regional de residuos en Porteña

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, avanza en la puesta en marcha de la nueva Planta Regional de Residuos del Ente Noreste, ubicada en la localidad de Porteña, departamento San Justo.

Con una inversión de $901.990.755, la obra busca transformar el sistema de disposición final mediante un relleno sanitario impermeabilizado, maquinaria de última generación y equipamiento para clasificación y reciclado de materiales.

La planta beneficiará a ocho localidades del noreste provincial —Porteña, Freyre, Altos de Chipión, La Paquita, Morteros, Seeber, Brinkmann y Colonia Vignaud— que en conjunto generan más de 50 toneladas diarias de residuos.

Además de la nueva infraestructura, el Fondo Ambiental provincial financió la compra de una topadora, báscula de pesaje y un camión compactador, junto con el saneamiento de antiguos basurales en Porteña, Altos de Chipión, La Paquita, Morteros y Brinkmann.

El proyecto se complementa con aportes por más de $780 millones destinados a equipamiento para otros municipios del departamento, fortaleciendo la gestión integral de residuos en la región.

La nueva planta ya se encuentra en operación gradual, con capacitación al personal y la entrada progresiva de residuos de las localidades asociadas. Esta inversión consolida un modelo ambiental moderno, eficiente y solidario, basado en la cooperación intermunicipal y la economía circular.