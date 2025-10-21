Empleo +26: más de 4.700 cordobeses comienzan su práctica laboral en noviembre

El programa Empleo +26 continúa ampliando sus oportunidades en la provincia. A partir del 10 de noviembre, 4.000 personas mayores de 26 años comenzarán su práctica laboral y capacitación en empresas privadas, tras haber completado los requisitos y ser notificadas por el Ciudadano Digital (CiDi).

En paralelo, 750 trabajadores ya fueron incorporados formalmente bajo relación de dependencia, consolidando su inserción laboral en el sector privado.

Las inscripciones para la modalidad práctica laboral seguirán abiertas hasta el 3 de noviembre, lo que permitirá que nuevos postulantes y empresas que aún no completaron sus procesos puedan sumarse.

El programa —que en esta segunda edición vuelve a generar 10.000 puestos de trabajo de calidad— responde a la alta demanda de postulantes y a los pedidos del sector privado, cooperativas, mutuales y organizaciones de distintas localidades de Córdoba para continuar con las etapas de reclutamiento y selección.

Según el Gobierno provincial, Empleo +26 busca fortalecer la empleabilidad de personas mayores de 26 años, con especial énfasis en quienes tienen más de 45 años y en los residentes del noroeste provincial y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, dentro del Programa de Igualdad Territorial (PIT).

La iniciativa apunta a favorecer la capacitación, el desarrollo y la inserción formal, mediante una articulación directa entre el Estado provincial y el sector privado.