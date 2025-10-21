Habrá una charla sobre menopausia y climaterio en Cabalango

Una charla-taller sobre menopausia y climaterio se celebrará el miércoles 22 de octubre a las 11 horas en el Salón de Usos Múltiples de la comuna de Cabalango.

Será un espacio de encuentro y aprendizaje para compartir experiencias, despejar dudas y hablar sobre esta etapa natural en la vida de las mujeres. La misma estará a cargo del doctor Damián de Paula, especialista en ginecología y la licenciada Fabiana Castañón.

Además, habrá sorteos y un break compartido.