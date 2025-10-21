Implementan un dispositivo de atención de adicciones en el penal de mujeres de Córdoba

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y la Secretaría de Organización Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Trabajo, firmaron un convenio para poner en marcha un dispositivo de atención de adicciones en el Establecimiento Penitenciario N°3 de Mujeres.

El acuerdo permitirá que las mujeres privadas de la libertad que enfrentan problemas de consumo accedan a un acompañamiento especializado y un tratamiento integral, coordinado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones.

Un abordaje integral y especializado

Durante la firma, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira, explicó que la iniciativa surge en respuesta a un pedido de las propias internas:

“Esto surge como respuesta al requerimiento de las internas, y hoy configura una gran noticia, ya que nos permite seguir acercando nuestra oferta de tratamiento a una población de la provincia de Córdoba”, señaló.

El nuevo dispositivo ofrecerá atención terapéutica, acompañamiento profesional y contención emocional, bajo un enfoque interdisciplinario.

Por su parte, la Secretaría de Organización Penitenciaria garantizará las condiciones institucionales y de seguridad necesarias para su funcionamiento, y aportará un equipo técnico conformado por profesionales de Psicología, Asistencia Social y Psiquiatría.

Capacitación y trabajo conjunto

Desde la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, además de coordinar el trabajo técnico, se brindarán instancias de capacitación para los equipos que intervienen en el penal, con el objetivo de unificar criterios de abordaje y fortalecer la articulación interdisciplinaria entre salud y justicia.

El secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega Tadey, destacó la importancia del nuevo centro de atención dentro del establecimiento:

“El tratamiento que se va a brindar a través de este centro de adicciones logrará disminuir las consecuencias dañinas que las adicciones provocan en las mujeres alojadas, y permitirá una convivencia más armónica dentro del penal”, expresó.

Políticas públicas integradas

Esta iniciativa representa un avance en la integración de las políticas públicas de salud y justicia en Córdoba, al promover el acceso equitativo a la atención, el acompañamiento terapéutico y la inclusión social de las personas con consumo problemático en contextos de encierro.

Actualmente, la provincia cuenta con una Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), que continúa fortaleciendo el trabajo preventivo y asistencial en todo el territorio provincial.

Quienes deseen conocer los horarios, ubicaciones y teléfonos de contacto de los centros RAAC pueden ingresar a: www.secretariadeadicciones.com/centros-raac.