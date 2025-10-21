La Cumbre: realizaron estudios gratuitos a mujeres en el Hospital Municipal

La Cumbre. El pasado sábado, en el marco de Octubre Rosa, se llevó a cabo el circuito de la mujer en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli de La Cumbre, donde 168 pacientes pudieron acceder a realizarse de manera gratuita, en un solo día y lugar estudios de papanicolau, colposcopía y ecografía mamaria.

“Queremos agradecer y reconocer muy especialmente el trabajo de todo el personal del Hospital, así como también de las doctoras Cecilia Córdoba, Liliana Pugliese, Roxana Montenegro y Cristina Ordoñez, el ecografista Martín Says, y Jorge Kasparian, de la firma Rayosan, que donó las remeras utilizadas por el personal durante este operativo.