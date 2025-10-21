La Defensoría del Pueblo amplía su presencia en el interior con nuevas capacitaciones

La Defensoría del Pueblo de Córdoba continúa sumando actividades en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y la capacitación en temas sociales, comunitarios y tecnológicos.

En Villa María, el Centro Público de Mediación Comunitaria llevó adelante la capacitación “Introducción al enfoque de vulnerabilidades e interseccionalidad”, destinada a mediadores y mediadoras locales.

Por su parte, el Área de Prevención de Adicciones ofreció una charla sobre “El rol de la Defensoría y el psicólogo en el abordaje de consumos problemáticos”, que convocó a 50 estudiantes de la cátedra Criminología de la Facultad de Psicología de la UNC.

Además, el Programa Navegación Segura por Internet desarrolló la conferencia “Changas digitales: Monetización de la vida” en la Facultad de Derecho, dirigida a alumnos de Abogacía, Psicología, Ciencias Políticas, Comunicación y Filosofía.

Por último, representantes del Centro Público de Mediación Comunitaria participaron en la actividad “Abordaje de conflictos en la Administración Pública”, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reforzando así la cooperación interinstitucional entre organismos públicos del país.