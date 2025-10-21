Prunotto visitó Parque Síquiman en el marco de Córdoba Rosa

Parque Síquiman. La vicegbernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, estuvo ayer en Parque Síquiman, en el marco de las actividades de Córdoba Rosa, la campaña impulsada por el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer, para concientizar y sensibilizar sobre la detección precoz del cáncer de mama durante todo el mes de octubre. Se trata de una política pública que, año tras año, refuerza el compromiso del Estado con la prevención, la promoción de la salud y el acompañamiento a las mujeres en cada etapa de sus vidas.

Después de haberse reprogramado por el clima, finalmente ayer se realizó una jornada especial de concientización y encuentro en el Predio La Josefina, donde se encuentra la Torre Alicia (réplica De la Torre Eiffel de Francia).

El cierre musical estuvo a cargo de Fausto y Diego Selaya.