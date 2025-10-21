Tanti inició la Semana del Mamógrafo Móvil con controles gratuitos

La Municipalidad de Tanti inauguró la Semana del Mamógrafo Móvil, una propuesta destinada a fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La apertura se realizó en el Centro Cultural Tanti, con la presencia del intendente local, autoridades de APROSS y del Ministerio de Salud de la Provincia, además del director del Hospital Domingo Funes y representantes gremiales.

El mamógrafo móvil comenzó a atender desde las 13 horas de este lunes, con turnos completos durante toda la semana, garantizando el acceso a este servicio a todas las vecinas.

Durante el acto, Facundo, director de APROSS, presentó otros programas territoriales de salud que se implementan en la región para fortalecer la atención preventiva y comunitaria. Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con las instituciones provinciales y adelantaron que ya se gestionan nuevas fechas para que el mamógrafo vuelva a Tanti próximamente.