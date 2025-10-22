Capilla del Monte homenajeará hoy a las familias inmigrantes

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte, a través de su Oficina de Cultura, invitó a participar del acto de “Reconocimiento a las familias inmigrantes, hacedoras de parte de nuestra historia”, un homenaje a aquellos hombres y mujeres que con esfuerzo y trabajo contribuyeron al crecimiento de la localidad.

El evento se llevará a cabo hoy a las 20:00 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño, y tiene como propósito revalorizar el legado cultural y social de las comunidades inmigrantes que, con sus tradiciones y saberes, enriquecieron la identidad capillense.

Desde el municipio destacaron que este reconocimiento busca mantener viva la memoria colectiva, honrando a las generaciones que fueron pilares en la construcción de Capilla del Monte.

Los interesados en participar pueden confirmar su asistencia en la Oficina de Cultura o comunicarse vía WhatsApp al 3548 582506.

De esta manera, Capilla del Monte continúa fortaleciendo los lazos de pertenencia y gratitud hacia quienes fueron protagonistas de su historia.

