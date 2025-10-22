En el ingreso a Villa María ya se ejecuta la duplicación de calzada en la Ruta Nacional 158

El Gobierno de Córdoba avanza con una inversión superior a los 75 mil millones de pesos en tres obras viales estratégicas que transformarán la conectividad en Villa María y Villa Nueva, cabecera del departamento General San Martín.

El gobernador Martín Llaryora recorrió este martes el inicio de los trabajos de duplicación de calzada en la Ruta Nacional 158, en el tramo comprendido entre la Autopista Ruta Nacional 9 y el bulevar Argentino. Se trata de una obra clave para la seguridad vial y para optimizar el tránsito en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.

Durante la visita, Llaryora destacó que esta intervención beneficiará directamente a más de 145 mil vecinos y fortalecerá la logística productiva de toda la región. “Es una obra muy valorada por los vecinos y que complementa el crecimiento de esta gran ciudad. Quiero agradecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio, las instituciones y los vecinos. Villa María no para”, expresó el mandatario.

El gobernador también subrayó el impacto laboral de estas obras: “Sostienen puestos de trabajo en un momento donde cae el empleo. Tenemos, entre directos e indirectos, casi mil trabajadores en la región”.